Hastaneden kaçırılan bebek bulundu

Afyonkarahisar’da dün meydana gelen bebek kaçırma olayının ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri kısa sürede bebeği kaçıranların izini buldu. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Pazarağaç beldesine götürüldüğü tespit edilen bebeği emniyet ekipleri sağ salim bularak ailesine teslim etti. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kaçırma olayını 1’i kadın 2’si erkek olmak üzere üç kişinin gerçekleştirdiği, kadının hastane tuvaletinde hemşire kıyafeti giyerek bebek kaçırma olayını gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bugün saat: 05.40 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde Suriye uyruklu R.D. isimli bayan tarafından dünyaya getirilen bir erkek bebeğin, saat:14.00 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinden kaçırıldığı bilgisi üzerine; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonrasında; Devlet Hastanesine ait tüm kamera kayıtları izlenmiştir. Kamera kayıtlarından bir bayan şahsın Devlet Hastanesi tuvaletinde hemşire kıyafeti giydiği, tuvaletin girişinde başka bir erkek şahsın bayanı beklediği tespit edilmiş ve hemşire önlüğü giyen bayanın yeni doğan bebeği kaçırdığı tespit edilmiştir” denildi.

Olayla ilgili 1’i kadın 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların üç kişi oldukları, şahısların araçla Devlet Hastanesinden kaçırdıkları bebekle ayrıldıklarının tespiti üzerine şüpheli şahısların Çay ilçesi Pazarağaç beldesinde ikamet eden F.Ç. isimli kadın ile E.Ö. ve E.Ç. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. Kaçırılan erkek bebek şüphelilerin ikametinde bulunmuş, bebeğin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ambulansla il merkezine getirilerek ailesine sağ ve sağlıklı olarak teslim edilmiştir. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ç., E.Ç. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmış. tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaçırılan bebeğin bulunmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. Bulunan bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çeken Başhekim Duran, şuan hastanede annesinin yanında olduğunu belirtti. Duran, “Bizimle sürekli iletişim halinde olan koordineli olarak çalışan ve çocuğun bulunmasında, sağlıklı bir şekilde aileye teslim edilmesinde gece gündüz çalışan Emniyet Müdürümüz Fahrettin Şen’e ve beraberindeki emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bugün sabah 5 buçuk sırlarında çocuğa kavuşulmuş, 6 buçuk civarında da çocuk aileye sağlıklı bir şekilde teslim edilmiştir. Olay dün öğleden sonra 14.00 sıralarında hastanemizin kadın doğum sergisinden sabah 6 buçuk civarında doğum yapan bir vatandaşın çocuğunun kaybolduğunu şekliden bize bilgi geldi. Güvenlik ekipleri sabaha kadar hastanedeki kameraları incelediğini inceledi Kameralarda kılık kıyafetle bir değişiklikle bir sağlık çalışanına benzer bir giyim tarzıyla bir bayanın gerçekleştirdiği yönünde görüntülerimiz var” dedi.