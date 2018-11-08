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Kaymakam Kaya'dan Karaadilli Beldesine ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçeye bağlı Karaadilli Beldesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.


Kaymakam Kaya Karaadilli Belde ziyareti kapsamında ilk olarak Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yaman ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Kaya belde faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Akabinde ise 112 istasyonu ve belde okullarını ziyaret eden Kaya, burada faaliyet gösteren kurum yetkilileri ile görüşerek taleplerini dinledi. Öğrenciler ile de sohbet eden Kaymakam Kaya öğrencilerin karşılaştıkları sorunları dinleyerek ilgili kurum müdürlerine sıkıntıların giderilmesi noktasında talimat verdi. Kaymakam Kaya eğitim konusunda hiçbir mazeret kabul etmediklerini, öğrencilerin nasıl iyi bir eğitim alır noktasında çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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