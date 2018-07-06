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06 Temmuz 2018 15:33

Kumartaşlı’dan ESOB Başkanı Konak’a ziyaret

Afyonkarahisar Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak’ı ziyaret etti.

Kumartaşlı’dan ESOB Başkanı Konak’a ziyaret

06 Temmuz 2018 15:33


Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Konak ile bir araya gelen Afyonkarahisar Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Kumartaşlı, “Biz dernek olarak şimdiye kadar tek kuruş yardım toplamadık. Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban, şehitlerimizin fotoğraflarının da bulunduğu poster yaptırdı ve biz de bu posterleri ücretsiz dağıtıyoruz” dedi.


Kumartaşlı, şehit ailelerinin adını kullananların kendisini bile aradıklarını belirterek “Rastgele arıyorlar ve para talep ediyorlar. Buradan bütün hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen, bu tür arayanlara fırsat vermeyin” diye konuştu.


Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Kumartaşlı başkanlığındaki derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek “Bizlere düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. İsmail Kumartaşlı Başkanımıza yaptıkları güzel hizmetler için teşekkür ediyoruz” dedi.




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