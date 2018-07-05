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05 Temmuz 2018 15:15

Niğde ESOB heyeti Konak’ı ziyaret etti

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği heyeti, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak’ı ziyaret etti.

Niğde ESOB heyeti Konak’ı ziyaret etti

05 Temmuz 2018 15:15


Niğde ESOB Başkanı Alim Yeşil, Birlik Genel Sekreteri Eylem Ünal, Proje Birimi Sorumlusu Nurhan Tuncay, Denetim Kurulu Üyesi Bekir Şentürk ile Prof. Dr. Ahmet Şentürk’ün ziyaretinde iki şehir odalar birliğinin daha fazla işbirliği konuşulurken, ortak çalışma alanları anlatıldı.


Karşılıklı istişarelerle devam eden görüşmede işbirliğinin önemine işaret eden Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, "Biz göreve geldiğimiz günden bu yana, bütün birliklerimizle işbirliğinin önem verdik. Sağ olsunlar, ülkemizdeki bütün birlik başkanlarımız Afyon’dan geçerken mutlaka bize uğrar. İşbirliği ve karşılıklı görüş alışverişinin önemini biliyoruz. Niğde ESOB Başkanı Alim Yeşil ve heyetinin ziyaretinden son derece mutlu olduk” dedi.




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