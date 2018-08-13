Şuhut ilçe mezarlığında çevre düzenleme çalışmaları başladı

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Başkan Bozkurt ifadelerinde, "Kurban Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarımıza belediye ekiplerimizin hummalı çalışmaları ile devam ediyoruz. İnşallah çalışmalar bittiğinde kıymetli hemşehrilerimiz ibadetlerini ve dualarını daha rahat bir şekilde ilçe mezarlığımızda yapabilecek" dedi.