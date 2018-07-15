Şuhut’ta 15 Temmuz programları

15 Temmuz programı kapsamında, öğle namazı öncesi Şuhut Büyük Cami (Ulu Cami)’ de şehitler için mevlid-i şerif okutuldu. Öğle namazına müteakiben Şuhut Belediyesi tarafından yaklaşık bin 600 kişiye etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da, ikramın vatandaşlara servis edilmesinde personellere yardımcı oldu.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 15 Temmuz 2016’ da yaşanan hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, demokrasi dışı bu girişimi bir kez daha nefretle kınadığını ifade etti. Başkan Bozkurt açıklamalarına, ‘"5 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kardeşlerimizi ve mücadele sırasında gazi olan kardeşlerimizi unutmadık unutmayacağız" ifadelerinde bulundu.