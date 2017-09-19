Vali Tutulmaz: “Ahilik kültürü günümüzde de yaşatılmalı”

’Ahilik Kültürü Haftası’ nedeniyle Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak il kutlama komitesi üyeleri ile birlikte Vali Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti. Kabullerinden dolayı Vali Tutulmaz’a teşekkür eden ESOB Başkanı Konak, Ahiliğin kültürümüzde çok önemli yerinin olduğunu ifade ederken, ahiliğin Afyonkarahisar’da esnaflarımız adına yaşatılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. 800 yıl önce ortaya çıkan Ahiliğin meslek edindirmesinin yanında ticari ahlakı insanlara öğreterek insanı en iyi şekilde şekillendiren bir kültür olduğunu belirten ESOB Başkanı Konak, amaçlarının geçmişimizden gelen bu güzel değeri yaşatarak, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tutulmaz, ahilik teşkilatının toplumsal, sosyal ve kültürel hayatı düzenleyen bir yapı olduğunu belirtti. Ahiliğin günümüzde de yaşatılmasının önemine değinen Vali Tutulmaz, daha iyi ve daha güçlü bir toplum için olmazsa olmazlardan biri olan Ahiliğin, esnaf ve zanaatkarın daha iyi ve daha kaliteli iş yapmasını sağlamak için önemli bir kültür hizmetinin yerine getirildiğini söyledi.