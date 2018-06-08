Ağrı’da öğrencilerin karne heyecanı

2017-2018 eğitim öğretim sezonunun sona ermesi nedeniyle Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürü Selahattin Bilgiç, okul yöneticileri, öğretmen ve veliler katıldı. Vali Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ile birlikte "KODLAĞRI Projesi" kapsamında açılan sınıfta öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Elban, öğrencilerden tatilde kitap okumalarını istedi. Karne töreni sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Turan, KODLAĞRI Projesi kapsamında verdiği katkı ve desteklerden dolayı Vali Elban’a Ayetel Kürsi tablosu taktim etti.