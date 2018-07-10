Ağrı’da sıcaktan bunalan çocuklar su dolu varillerde serinliyor

Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşayan ve termometrelerin 40 dereceye kadar yükseldiği Ağrı’da sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kent merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyünde yaşayan çocuklar kavurucu sıcaklarda serinlemek için aileleriyle birlikte boş varillere su doldurdu. Öğle vakti hava ısınınca sırayla varillerde serinleyen çocukların ilginç yöntemi köydeki diğer çocuklara da ilham kaynağı oldu. Varillere giren ve buz gibi su içerisinde bekleyen minik çocukların mutluluğu gülümsetti. Minik çocuklar son bir haftadır her gün bu ilginç yöntemi uyguluyor.