Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 10:39

Ağrı’da sıcaktan bunalan çocuklar su dolu varillerde serinliyor

Ağrı’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle bunalan çocuklar su dolu varillerin içerisinde serinliyor.

Ağrı’da sıcaktan bunalan çocuklar su dolu varillerde serinliyor

10 Temmuz 2018 10:39


Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşayan ve termometrelerin 40 dereceye kadar yükseldiği Ağrı’da sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kent merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyünde yaşayan çocuklar kavurucu sıcaklarda serinlemek için aileleriyle birlikte boş varillere su doldurdu. Öğle vakti hava ısınınca sırayla varillerde serinleyen çocukların ilginç yöntemi köydeki diğer çocuklara da ilham kaynağı oldu. Varillere giren ve buz gibi su içerisinde bekleyen minik çocukların mutluluğu gülümsetti. Minik çocuklar son bir haftadır her gün bu ilginç yöntemi uyguluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç