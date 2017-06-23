Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:09

Ağrı’da Yaz Spor Okulları kayıtları devam ediyor

Ağrı’da okulların tatil olmasıyla birlikte başta futbol olmak üzere gençler, kayıtları devam eden 23 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek sportif faaliyetlere yoğun ilgi gösteriyor.

Ağrı’da Yaz Spor Okulları kayıtları devam ediyor

23 Haziran 2017 16:09


Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde 5 -18 yaş arası gençlere, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bedensel Engelliler, Cimnastik, İzcilik, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Vücut Geliştirme, Tenis, Boks, Kick Boks, Satranç, Halter, Tekwando, Tenis, Voleybol, Yüzme(ücretli) ve futbol olmak üzere toplam 23 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek il spor merkezlerine kayıtlar yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde her yıl düzenlediği Ücretsiz ( Yüzme Branşı Hariç ) İl Spor Merkezleri ( Yaz Spor Okulları ) başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, “Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını değerlendirmeleri, spor branşları ile tanışarak spor kültürü kazanmaları ve keyifli zaman geçirmeleri adına gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları 29 Haziran tarihinde başlayacaktır. 5-18 yaş arası tüm gençlerimizi kayıt yapmalarını bekliyoruz dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:18
  • Güneş :04:34
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!