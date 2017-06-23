Ağrı’da Yaz Spor Okulları kayıtları devam ediyor

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde 5 -18 yaş arası gençlere, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bedensel Engelliler, Cimnastik, İzcilik, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Vücut Geliştirme, Tenis, Boks, Kick Boks, Satranç, Halter, Tekwando, Tenis, Voleybol, Yüzme(ücretli) ve futbol olmak üzere toplam 23 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek il spor merkezlerine kayıtlar yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde her yıl düzenlediği Ücretsiz ( Yüzme Branşı Hariç ) İl Spor Merkezleri ( Yaz Spor Okulları ) başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, “Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını değerlendirmeleri, spor branşları ile tanışarak spor kültürü kazanmaları ve keyifli zaman geçirmeleri adına gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları 29 Haziran tarihinde başlayacaktır. 5-18 yaş arası tüm gençlerimizi kayıt yapmalarını bekliyoruz dedi.