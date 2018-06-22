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22 Haziran 2018 14:09

Asılsız ihbarlar Leyla’nın bulunmasını olumsuz etkiliyor

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’in bulunması için 8 günde çalışmalar devam ediyor.

Asılsız ihbarlar Leyla’nın bulunmasını olumsuz etkiliyor

22 Haziran 2018 14:09

Köy sakinleri ve çalışmaya katılan ekipler cuma namazının ardından Leyla için dua etti. Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, "Asılsız ihbarlar oldukça çok. Hiçbir ihbarın doğruluğu çıkmadı. Bu asılsız ihbarlar çalışmaları olumsuz etkiliyor" dedi.


Ağrı’da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir’in bulunması amacıyla 8. günde jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD köyün yaklaşık 3 kilometre ötesinde bulunan otluk arazide arama çalışması yaptı.


Ankara’dan gelen özel ekip ile gönüllü sivil toplum temsilciliklerinden çok sayıda vatandaş da arama çalışmasını sürdürdü.


Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, 8 gündür çok sayıda asılsız ihbar geldiğini söyledi. Asılsız ihbarların çalışmaları olumsuz etkilediğini ifade eden Aydemir, "Bazen umutlanıyoruz. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca umudumuz tükeniyor. Akşam oluyor umudumuz bitiyor sabah yeni bir umutla Leyla’yı aramaya başlıyoruz" diye konuştu.



İhbarlar tek noktada toplanacak


Küçük Leyla’nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.


Öte yandan köy camisinde cuma namazını kılan köy sakinleri ve arama çalışmalarına katılan ekipler Leyla’nın sağ salim bulunması için dua etti.




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