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27 Temmuz 2018 10:03

Bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe sayıyor

Ağrı’da gelin arabalarından bahşiş almak isteyen çocuklar, trafikte seyir halindeki düğün konvoyunun önüne atlayarak canlarını tehlikeye atıyor.

Bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe sayıyor

27 Temmuz 2018 10:03


Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayan ve her gün yapılan düğünler çocuklar için adeta bahşiş kapısı oldu. Köylerde bulunan çocuklar düğün konvoyunun yolunu taşlarla kapatıp bahşiş almaya çalışırken, ilçeler ve il merkezinde ise seyir halinde olan konvoyun önüne atlayarak bahşiş alma mücadelesi veriyor. Düğün konvoyunun korna sesinin duyulmasının ardından yola koyulan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden trafikte dakikalarca konvoyun arkasından koşuyor. Taşlıçay ilçesinde gerçekleşen bir düğünde yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocuklar köy yollarında ve ilçe merkezinde konvoyun önüne atlayarak tehlikeye neden oldu. Bahşiş alabilmek için adeta birbirlerini ezerek koşan çocuklar, biran olsun gelin arabasının peşini bırakmadı. Çoğu zaman kendilerini gelin arabasının önüne atan çocukların tehlikeli bahşiş alma yöntemi korkuya neden oldu. Köy yolunda ise taşlarla konvoyun önünü kapatan çocuklar bahşiş aldıktan sonra konvoyun önünü açtı. Bazı sürücüler ise araçları ile konvoyun önünü kapatarak bahşiş aldı.




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