Doğubayazıtlılardan tırpanla zayıflama tavsiyesi

Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı’da vatandaşların kış hazırlığı devam ediyor. İlkbaharda havaların yağmurlu olması dolayısıyla geçmiş yıllara göre oldukça bereketli olan tarım arazileri çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kışın hayvanlarının yem ve besi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ovalık alanları teknolojik aletlerle, yüksek kesimleri ise imece usulü tırpanlarla biçiyor. Bir yandan kış için hazırlıklara başlayan besiciler, diğer yandan da unutulmaya yüz tutan meslekler arasına giren ‘tırpan’ ile ot biçme geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarım arazilerinin yolunu tutan çiftçiler imece usulü olarak gruplar halinde tırpanlarla otlarını biçiyor. Öte yandan bölgede birçok vatandaş ise 120 lira yevmiye karşılığında çiftçilere çalışıyor.

"80 kiloydum 2 haftada 10 kilo zayıfladım"

Doğubayazıt ilçesi Binkaya köyünde tırpanla ot biçen vatandaşlardan Mehmet Demir, tırpanın kendileri için vazgeçilmez bir geleneksel alet olduğu ve nesilden nesile aktarıldığını söyledi. Tırpanın zayıflamak için oldukça faydalı olduğunu dile getiren Demir, "Tırpanla ot biçmenin vücuda önemli bir faydası var. Ot biçerken vücudumuzun her tarafı çalışıyor. Ben 80 kiloydum 2 haftada 10 kilo zayıfladım. Spor aletleri ile değil de doğal ortamda tırpan çekerek fazla olan kilolarınızı rahatlıkla verebilirsiniz. Geleneksel tarım aletlerinden tırpanla ot biçerek hem asırlık geleneğimizi yaşatıyoruz. Teknoloji bizim asırlık geleneğimizi biçemez" dedi.