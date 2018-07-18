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18 Temmuz 2018 17:35

Eleşkirt Yığıntaş Köyü’nde yol genişletme çalışması

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yığıntaş köyünde Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından yol genişletme menfez ve asfalt alt yapı çalışması yapıldı.

Eleşkirt Yığıntaş Köyü’nde yol genişletme çalışması

18 Temmuz 2018 17:35


Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Eleşkirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2018 yılı KÖYDES programı kapsamında yapılması planlanan Yığıntaş köyü asfalt yol yapımı öncesinde Eleşkirt ilçe Özel İdare ekipleri tarafından yol genişletme çalışmaları yapılarak asfalt altyapı çalışmaları tamamlandı.Eleşkirt ilçe Özel İdare ekiplerimizce ; 1 adet kepçe ,1 adet dozer ,2 adet greyder ve 3 adet kamyonla 3 gün boyunca yaklaşık 1.650 kilometrelik yol güzergahında asfalt yapımı için yolun alt yapısı hazır hale getirilmiştir.Yol genişletme ve alt yapı çalışmalarından sonra 15 cm Plentmis tabaka (PMT) üzerine 8 cm asfalt yapılıp trafik işaretleri ve levhaları yapıldıktan sonra Yığıntaş köyü yolu vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır.’’denildi.




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