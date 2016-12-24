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24 Aralık 2016 15:10

Soğuk hava ve kar nedeniyle kuşlar yiyecek bulamıyor

Soğuk hava ve kar nedeniyle kuşlar yiyecek bulamıyor

24 Aralık 2016 15:10

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 25-30 dereceye düşmesi ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar, ilçe esnafının caddeye bıraktığı yemle beslenmeye çalışıyor.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini arttırdığı Doğu Anadolu Bölgesindeki kuşlar yem bulamamanın yanı sıra soğuk havalar nedeniyle donma tehlikesi geçiriyor. Her yıl kış aylarında olduğu gibi bu yılda yine kuşlar kendilerine yem bulamadıkları için açlıktan ölme tehlikesi geçiriyor. Yerlerin karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulamayan kuşların imdadına duyarlı esnaflar yetişti. Dükkanlarının önüne yem atan esnaflar sayesinde az da olsa kuşlar karınlarını doyurabiliyorlar. Bunun yetersiz olması nedeniyle de kuşlar aç kalmaya devam ediyor.



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