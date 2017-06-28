Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 12:05

Tutak’ta kanalizasyon çalışmalarına başlandı

Tutak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın 2017 yılı KÖY-DES projesi kapsamında Bayındır Köyünde alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Tutak’ta kanalizasyon çalışmalarına başlandı

28 Haziran 2017 12:05


Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan İsa Erat’ın talimatıyla KÖY-DES porejesi kapsamında ilk olarak Bayındır Köyünde yapımına başlanılan kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları Tutak Kaymakamlığı teknik personeli kontrolörlüğünde devam ediliyor.


Tutak Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı köylerde gerçekleştirilen ilk kanalizasyon ve alt yapı çalışmasıdır. Köylerde sağlıklı ve temiz yaşam prensibiyle hareket edilerek yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir." denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:20
  • Güneş :04:35
  • Öğle :12:22
  • İkindi :16:20
  • Akşam :19:48
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!