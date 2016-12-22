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22 Aralık 2016 17:02

Yurt Ay Der’den ASP İl Müdürü Erim’e ziyaret

Yurt Ay Der’den ASP İl Müdürü Erim’e ziyaret

22 Aralık 2016 17:02

Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmetşafi Erim’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik ve dernek yönetim kurulu üyeleri Abdurrahman Duman, Remzi Oğuz ve Seyfi Atar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne atanan Mehmetşafi Erim’e yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erim, Dernek Başkanı Recep Çirik ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Erim, Dernek Başkanı Recep Çirik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.



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