Aksaray Belediyesi manevi değerlerine sahip çıkıyor

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın talimatıyla Pir Ali Sultan Türbesinde ve Araçzade Mescidinde ıslah çalışması yapılıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Bizler Aksaray Belediyesi olarak sahip olduğumuz manevi değerlerimize de sahip çıkıyoruz. Bu değerlerimizden birisi de Pir Ali Sultan Hazretleridir. Taşpazar mahallesinde. Taşpazar caddesi ile Pir Ali sultan caddesinin kesiştiği yerde bulunan Pir Ali Sultan Türbesi ve hemen yanı başındaki Araczade Mescidini restore ve çevresini ıslah için çalışmalarımız var. Bu kapsamda, Araczade Mescidi ile Pir Ali Sultan Türbesi arasındaki 2 ev kamulaştırılarak tahliye edildi. Yıkımları gerçekleştirilecek. Evlerin arasında kalmış bu iki eserimiz yapılan çalışma etrafı temizlenerek, açık bir şekilde ortaya çıkarılacaktır” dedi.

Pir Ali hazretlerinin türbesi; Taşpazar Mahallesinde duvarları ve kubbesi taştandır. Türbenin içerisinde üçü sandukalı, dördü toprak örtülü yedi yatır vardır. Rivayete göre bu sandukalardan bir oğluna diğeri de hanımına ait. Ortadaki büyük sanduka Pir Ali Sultan hazretlerine aittir.