Aksaray’da aynı yerde iki ayrı kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresi Akçakent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman’dan İstanbul’a gitmek için eşi Gülnaz A. (57) ile yola çıkan Mehmet Şefik A. (52) idaresindeki 34 YT 2169 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile refüjdeki bariyer demirleri yerinden çıkarken, hafif ticari araç adeta hurdaya döndü. Kazada sürücü Mehmet Şefik A. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Gülnaz A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer kazada ise kaza yerinden geçen Fatih G. (25) idaresindeki 34 JVB 60 plakalı otomobil, sürücünün kazaya bakması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Bu kazada da sürücü ve araçta bulunan Soner Ç. (24) ile Cabbar S. (31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma görevlileri basın mensuplarının kimliklerini aldı, cep telefonuyla görüntüledi

Kazayı haber yapmak için olay yerine gelen basın mensupları ise jandarma görevlilerinin müdahalelerine maruz kaldı. Olay yerinde herhangi bir emniyet şeridi bulunmazken, jandarma ekipleri görüntü çekmek isteyen basın mensuplarını olay yerine girildiği gerekçesiyle uzaklaştırdı. Askerlere emir veren jandarma görevlisi, “Alın, alın arkadaşları” derken, askerler kameraların objektiflerini kapatarak görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Uzaktan görüntü almak isteyen basın mensuplarına görevli askerlerden biri tekrar, “Şov yapma, şov yapma kardeşim” derken, bir diğer görevli, askerlere, “Al arkadaşları al” diyerek askerleri basın mensuplarının üzerine gönderdi. Daha sonra iki jandarma görevlisi olay yerinden uzaklaşan basın mensupları ve park halindeki aracını cep telefonuyla görüntüledi. Jandarma görevlilerine basın kartını gösteren basın mensuplarının kimlikleri ve sarı basın kartları jandarma görevlileri tarafından alındı. Kimlik tespiti gerekçesiyle basın mensuplarının kimlikleri ve basın kartları bir süre kendilerine verilmedi. Son olarak da basın mensupları görüntü almaya çalıştığı sırada kamera kayıttayken bir jandarma görevlisi gelerek, kamerayı engellemeye çalıştı, “Kamerayı, telefonları kapatın, terbiyesizlik yapma” diye bağırdı. Basın mensupları kimliklerini almadan olay yerinden ayrıldığı sırada, bir jandarma görevlisi kimliklerini getirerek teslim etti.