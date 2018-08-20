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20 Ağustos 2018 20:38

İtfaiyeden parmakta sıkışan yüzük çıkarma operasyonu

Aksaray’da parmağına yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İtfaiyeden parmakta sıkışan yüzük çıkarma operasyonu

20 Ağustos 2018 20:38

Parmakta sıkışan yüzük, yüzük spiral makinesi ile kesilerek çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, parmağına yüzük deneyen 34 yaşındaki Aydın Şen (32), parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Uzun uğraşlar veren Şen birçok yolu denedikten sonra yüzüğü çıkaramayınca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Acil servis yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede hastaneye gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri sedye üzerinde vatandaşa müdahale etti. İtfaiye ekipleri vatandaşın parmağındaki yüzüğü spiral makinesi ile keserek çıkardı. Yara almadan yüzükten kurtulan vatandaş itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.




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