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19 Haziran 2017 15:14

Ramazan Sokağında Azerbaycan rüzgarı esti

Aksaray Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Sokağı programında Azerbaycanlı sanatçı Azerin konser verdi.

Ramazan Sokağında Azerbaycan rüzgarı esti

19 Haziran 2017 15:14


Ramazan Sokağında çocuk programlarında en az çocuklar kadar yetişkinlerde doyasıya eğleniyor. Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Ramazan sokağında verdiği konserle Aksaray halkını eğlendirdi. Aksaray’daki Azerbaycanlı gençler, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sanatçıya destek oldu. Ünlü sanatçı Azerin söylediği birbirinden güzel şarkılarla meydandaki izleyicilerin hoşça vakit geçirmelerini sağladı. Türk ve Azerbaycan halkının iki devlet tek millet olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı Azerin, dünyadaki tüm Türklerin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar, Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in konserinin çok güzel olduğunu belirterek kendilerine imkanı sunan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.




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