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21 Temmuz 2018 12:39

Manga’dan organ bağışına destek

Amasya’da konser veren Manga grubu sahne öncesi İl Sağlık Müdürlüğünün organ ve doku bağışı kampanyasının duyurulmasına destek oldu.

Manga’dan organ bağışına destek

21 Temmuz 2018 12:39


Bölgesel Amatör Bal Ligi ekiplerinden Yeni Amasyaspor Kulübü’nün sezon açılışı için şehre gelen Manga grubu konser verdi. Yeşil-beyazlı formayı giyen Ferman Akgül ve grup üyeleri Yağmur Sarıgül, Özgür Can Öney ile Cem Bahtiyar, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle fotoğraf çektirdi. Grup üyeleri, sahne öncesi İl Sağlık Müdürlüğünün organ ve doku bağışı kampanyasının duyurulmasına destek oldu. Kampanyaya futbolcular ve polisler de destek oldu.


Yeni Amasya Spor Salonu’nda düzenlenen konser öncesinde sezon açılışı için hazırlanan programda Kulüp Başkanı Ali İhsan Üzüm, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç’a desteklerinden dolayı plaket verdi.


Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı programda yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular taraftarlara tanıtıldı.




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