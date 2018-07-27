Merzifonlular Bahçeli’nin çağrısıyla askıda ekmek projesini başlattı

MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka, ilçedeki 20 ekmek büfesinde projenin uygulanacağını açıkladı.

Bahçeli’nin ‘Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli" çağrısı üzerine partililerle birlikte harekete geçip ekmek büfelerine duyuru asan Hüseyin Saka, “Askıda ekmek projemizi Merzifon’da hayata geçiriyoruz. Merzifon’da 20 noktada ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hizmet vermeye başlıyoruz” dedi.

MHP Amasya İl Başkanı Erhan Demir de, “Hali vakti yerinde tüm hemşehrilerimizi kendilerine en yakın ekmek büfelerinde askıda ekmek projesine davet ediyoruz” diye konuştu.