Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 10:09

Özdemir: “Ramazan’ın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz”

Amasya Belediyesinin Hacılar Meydanı Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrasında çok sayıda vatandaş oruçlarını birlikte açtı.

Özdemir: “Ramazan’ın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz”

23 Mayıs 2018 10:09


Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki iftara katılan Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Ramazan ayının bereketini paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.


Başkan Özdemir, “11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlediğimiz bu yemeklerle birlik ve beraberliğimizi daha da güçleniyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah dualarımızı ve tuttuğumuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.


İftar yemeğine AK Parti Amasya Milletvekili Adayı M. Levent Karahocagil, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç