Özdemir: “Ramazan’ın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz”

Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki iftara katılan Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Ramazan ayının bereketini paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Özdemir, “11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlediğimiz bu yemeklerle birlik ve beraberliğimizi daha da güçleniyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah dualarımızı ve tuttuğumuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.

İftar yemeğine AK Parti Amasya Milletvekili Adayı M. Levent Karahocagil, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen de katıldı.