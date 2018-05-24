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24 Mayıs 2018 13:13

Tartıştığı çalışanını silahla yaraladı

Amasya’da bir iş yeri sahibi, tartıştığı çalışanını silahla yaraladı.

Tartıştığı çalışanını silahla yaraladı

24 Mayıs 2018 13:13

Olay sonrası teslim olmak istemeyen iş yeri sahibi, ikna edilerek polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda iş yeri sahibi, çıkan tartışmada pompacı olarak çalışan personeli silahla yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler ayağından vurulan yaralıyı ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polislere teslim olmak istemeyen iş yeri sahibi, ikna edilerek gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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