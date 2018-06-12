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12 Haziran 2018 11:25

Taşova Belediyesi 7 mahallede 5 binden fazla kişiye iftar verdi

Taşova Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da ilçedeki 7 mahallede kurduğu iftar sofralarında 5 binden fazla kişiyi buluşturdu.

Taşova Belediyesi 7 mahallede 5 binden fazla kişiye iftar verdi

12 Haziran 2018 11:25


Cumhuriyet, Doğu, Yeni, Yemişen, Sanayi, Tepe ve Yeşilırmak Mahallelerinde kurdukları iftar sofralarında hemşehrileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Mahalle iftarları toplumsal barışa hizmet etmekte olup birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize katkı sunmaktadır. Mahalle iftarlarına gösterilen ilgi ve alaka bizlere daha bir çalışma azmi vermektedir” dedi.


Hastalık veya yaşlılık nedeniyle mahalle iftarlarına katılamayan vatandaşlar için de ‘İftarda Sizinleyiz’ uygulamasıyla 100 haneye sıcak yemek servisinin yapıldığına değinen Başkan Öztürk, “Taşova Belediyesi olarak yılın tamamında olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor, Ramazan ikliminin manevi havasını teneffüs ediyoruz. Böylelikle ruhuna uygun bir atmosferle 11 ayın sultanı olan Ramazan’ı en güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız” diye konuştu.


Öztürk, son günleri yaşanan Ramazan ve ardından Ramazan Bayramı’nın halkın birlik ve beraberliğine, mazlumların kurtuluşuna, tüm insanlığın huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.




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