Yaralı baykuş ‘şampiyon’a sığındı

Demir, doğada ender görülen kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Mahmut Demir, Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki bağevinin kamelyasına konup uçamadığını fark ettiği kuşun ‘peçeli baykuş’ olduğunu anlayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tedavisine başlanan yaralı hayvanın ilk incelemesinde kanadındaki yaranının büyük ihtimalle saçma izlerinden kaynaklandığını öğrendiğini belirten Mahmut Demir, “İyi ki de bizim bahçeye sığınmış. Yoksa sokak hayvanları bunun öldürürlerdi” dedi.

Kariyerinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Demir, kontrolsüz ve izinsiz şekilde av yapanlara daha hassas davranmaları çağrısında bulunarak, “Avcı zaten buna ateş etmez. ‘Avcı çakması’ dediklerimiz atmıştır. Yazık, günah değil mi? Bizim yaşama hakkımız olduğu kadar bu hayvanların da doğada yaşamaya hakları var. Farkında olmadan türü tehlikede olan bir hayvanın neslinin tükenmesine sebep olacaklardı. Önüne gelen canlıya ateş etmesin. Atış yapmak istiyorlarsa poligonlara gitsinler. Ya da dağ başında insanların, hayvanların güvenliğini sıkıntıya sokmayacak daha rahat bir zeminde atsınlar. Atış tatminlerini hayvanların üstünde denemesinler. Bu hayvanları katletmesinler” diye konuştu.

Yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince teslim alındı.