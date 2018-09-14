Yasa dışı bahis çetesi 950 genci ağına düşürmüş

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazanmış oldukları paralarla kurdukları paravan şirketler aracılığıyla devletten milyonlarca lira kaçırdığı tespit edilen yasa dışı bahis çetesinin, yaşları 18 ile 22 arasındaki 950 genci para kazanma vaadiyle kandırıp 500'er TL karşılığında adlarına banka hesabı açtırarak ağına düşürdüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ‘para kazanmak ister misiniz' diye ikna ettikleri her gence 500 TL vererek adlarına çeşitli bankalardan hesap açtırıp hesap bilgilerini alan şahıslar aynı bilgileri çetenin yöneticilerine satıp söz konusu hesapların yasa dışı bahisten kazanılan paraların akışında kullanılmalarını sağladı.

Çetenin hareketlerini 7 aydır devam eden teknik takip ve MASAK raporları üzerinden belirleyen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilere ait olduğu tespit edilen 203 farklı hesap ve 5 paravan şirket üzerinden 11 farklı ülkeye yaklaşık 10 milyon TL parayı gönderip aldıklarını, haksız kazançtan elde ettikleri paralar ile de 5 paravan şirket kurduklarını tespit etti.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 gün önce 45 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 8'i emniyetteki sorgusunun ardından salıverilirken, 9'su ise adliyeye sevk edildi. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.