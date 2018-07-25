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25 Temmuz 2018 13:15

Yeni Amasyaspor transferleriyle iddialı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.

Yeni Amasyaspor transferleriyle iddialı

25 Temmuz 2018 13:15

Grup’un iddialı ekiplerinden Yeni Amasyaspor, dış transferde 7 futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp iç transferde de 11 futbolcusuyla yeniden anlaştı.


Ramazan Haklı, Erdinç Kedikli, Adem Ercan, Resul Ekrem Turhan, Yunus Doğan, Semih Kazancı ile Hakan Doğan’ı transfer eden Yeni Amasyaspor, geçen yıl takımda olan Veysel Boz, Uğur Bingöl, Çetiner Tuncer, İsmail Odabaşı, Aslan Gök, Ali Karaağaç, Selim Dağ, Emrah Ergür, Adinoy Gideon Sani, İsmail Canbolat ve Şahan Özşahin ile de yeniden anlaşmaya vardı. Takımın altyapısından Ahmetcan Yılmaz ile Amasya Belediyespor’dan Oğuzhan Yangıncı ile Köy Hizmetlerispor’dan Muhammet Berat Çinpolat’ta bu yıl Yeni Amasyaspor’un başarısı için ter dökecek.


Yöneticiler Abdullah Kodek, Bahadır Tekeş ve İsmet Abay ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Ali İhsan Üzüm oluşturacakları iddialı kadroyla sezona iyi bir giriş yaparak, 3. Lig hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti ve destek istedi.


Üzüm, yeni sezon hazırlıklarını kentte sürdüren takımın 5 Ağustos’ta Bolu kampına gideceğini açıkladı.




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