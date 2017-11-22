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22 Kasım 2017 15:52

Annelere çocuk ruh sağlığı eğitimi

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle annelere yönelik çocuk ruh sağlığı semineri verildi.

Annelere çocuk ruh sağlığı eğitimi

22 Kasım 2017 15:52


Gölbaşı Belediyesi Bahçelievler Parkı Yaşlılılar Evi’nde Gölbaşı Belediyesi ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Merkezi işbirliği ile annelere yönelik çocuk ruh sağlığı eğitim semineri verildi. Seminerde uzman Sevim Balcı ve uzman Seçil Döndü Avcı, çocuğun aile içindeki yeri ve önemine değinerek, çocuğun ruh sağlığının nasıl geliştiğini anlattı. Çocuğun 0-6 yaş arasında kişiliğinin oluştuğunu belirten uzmanlar, bu yaş grubunun içinde yaşadığı her şeyin ruh sağlığını etkilediğini kaydetti. Uzmanlar, annenin çocuğun ruh sağlığının oluşmasında önemli bir etken olduğunu söyledi.


Aile içi şiddetin çocukta neden olduğu fizyolojik ve psikolojik etkiler de anlatıldı. Eğitimli insanların çocuklarına yaklaşımlarında gelenekselin dışında bir tavır sergileyerek ruh sağlığının gelişmesinde önemli bir etkisi olduğu belirtildi. Çocukların ruh sağlığının korunmasında anne ve babaların konu hakkında bilgili olmaları gerektiği ifade edildi. Çocuğun ruh sağlığının korunması için neler yapılması gerektiğini ise Balcı şöyle özetledi:


"Çocuğun duygularını ifade etmeye teşvik edilmeli, çocuğun dinlenmesi ve anlattığı her şeye saygı duyulmalı, çocuğun olumlu yönleri üzerinde durulmamalı ve karşılaştırma yapılmamalı. Çocuğa karşı yapıcı, açık ve tutarlı bir disiplin uygulanması gerekiyor.’’




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