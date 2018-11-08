Atatürk Havalimanında 31 kilogram 165 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Güney Amerika'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar takibe alındı. Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden yapılan analizlerde elde edilen veriler ışığında Atatürk Havalimanında 4 farklı operasyon düzenlendi.

İlk operasyonda Sao Paoulo'dan Türkiye'ye gelecek olan İtalya uyruklu bir şahıs Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli olarak değerlendirilerek Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden izlemeye alındı.

Söz konusu şahıs Atatürk Havalimanına indiğinde yapılan aramada, valizinde bulunan bayan cüzdanlarının astar kısımlarına zula edilmiş halde 4 kilogram 585 gram kokain tespit edildi.

Gerçekleştirilen ikinci operasyonda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince biri Kolombiya uyruklu, diğeri Türk vatandaşı iki şahıs, uçuşlarına ilişkin verilerinin kullanılan risk kriterlerini aşması üzerine takibe alındı. Şahısların arasındaki ilişkinin net olarak ortaya koyulması için havalimanından Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verildi. Şahısların aynı araçla yola çıkmalarının görülmesi üzerine olaya müdahale eden ekipler yaptıkları aramada 10 kilogram 450 gram kokain ele geçirdi.

Varış Öncesi Yolcu Programının bir diğer analizi sonucu Bogota'dan Türkiye'ye gelen Kolombiya uyruklu bir şahsın bırakıp kaçmaya çalıştığı valizinin içerisinde 14 kilogram 200 gram kokain bulundu.

Öte yandan Sao Paulo'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Vietnam'a gitmek isteyen bir Ukrayna vatandaşının seyahatine ilişkin veriler de programca şüpheli olarak değerlendirildi. Havaalanında takip edilen şahsa ait bagaj-ray taramasından geçirilirken, yapılan aramada valizde giyim eşyalarının arasında kapalı konserve kutuları içerisinde plastik kaplı 67 adet paket kokain ele geçirildi.

Söz konusu dört olay sonucu ele geçirilen 31 kilogram 165 gram kokainin değerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi. Olaylarla ilişkili 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.