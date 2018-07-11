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11 Temmuz 2018 12:34

ATO’dan “Sendromsuz Pazartesi” seminerleri

Ankara Ticaret Odası (ATO), “Sendromsuz Pazartesi” seminerleri düzenliyor.

ATO’dan “Sendromsuz Pazartesi” seminerleri

11 Temmuz 2018 12:34

Seminerler her ayın ikinci Pazartesi günü gerçekleştirilecek.


ATO ve İzgören Akademi iş birliğiyle başta ATO üyeleri ile üye firmaların çalışanları olmak üzere ilgililere yönelik düzenlenen “Sendromsuz Bir Pazartesi İçin ATO’da 9. Saat” seminer dizisinin ilk konuğu Kariyer Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Ruhan Maral oldu. “Çatışma Yönetimi” başlıklı seminerde Maral, çatışmaların en büyük sebeplerinden birinin niyet okumak olduğunu belirterek, “İş hayatınızda 8 saniye kuralını uygulayın. Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda tepki vermeden önce 8 saniye durun. 8 saniyesini yöneten çatışmasını da yönetir. Birisi panik butonunuza bastığında 8 saniyeyi iyi değerlendirin” tavsiyesinde bulundu.


Çatışma yönetimini nükleer santrale benzeten Maral, çatışmayı yönetebilen kişi büyük bir güç elde ederken yönetemeyen kişinin kendisini ve çevresindeki kişileri mahvedebileceğini söyledi. Dünyadaki bütün çatışmaların sebebinin “dil” olduğuna da dikkat çeken Maral, “Neyi nasıl söylediğimiz sonucu belirliyor. Çatışmaların da, anlaşmaların da bir sebebi var. O sebebi bulmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Çatışmanın her iki tarafın da taviz vermesiyle çözüleceğini kaydeden Maral, sürekli devam eden çatışmalarda geri adım atmanın önemine işaret ederek, “Özür dilemek ilişkinizin egonuzdan daha yüksekte olduğunu gösterir” dedi.


Seminerin açılışında konuşan ATO Meclis Üyesi Belgin Sağdıç da katılımcılara ATO Akademi’nin kişisel gelişim eğitim programlarını takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.


Semineri ATO Meclis üyeleri Faruk Köylüoğlu, Bülent İnal, Gürsel Deliktaş ve Mehmet Aygün de izledi.



Seminerler ücretsiz


ATO Akademi kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen “Sendromsuz Bir Pazartesi İçin ATO’da 9. Saat” seminerleri her ayın ikinci Pazartesi günü 18.30-20.30 saatleri arasında ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ve en az dört seminere katılanlara sertifika verilecek. Kontenjan sınırı nedeniyle seminere katılmak isteyenlerin Ankara Ticaret Odası’nın web sitesi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. 10 Eylül’de Umut Sav “4 Köşe Liderlik”, 8 Ekim’de Gökhan Okçu “Algı Yönetimi”, 12 Kasım’da Gaye Önsel “Fırsat Tanırsan İş Yerleri Bahçe Olur”, 10 Aralık’ta ise Hilal Doymuş “Bilinç 6’nı Aşmak” başlıklı seminerlerde katılımcılarla buluşacak.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak üyelere yönelik kişisel gelişim ve eğitim seminerlerini çok önemsediklerini belirterek, “Yeteri kadar bilgi sahibi olmadığımız konularda uzman kişilerden eğitim almak önümüzde yeni ufuklar açılmasını ve işlerimizi ileriye taşımamızı sağlar. Bu nedenle üyelerimizin kendilerini ve işlerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Tüm üyelerimizi internet sitemizden ve mobil uygulamamızdan duyurduğumuz eğitim seminerlerine katılmaya davet ediyorum” dedi.


“Sendromsuz Bir Pazartesi İçin ATO’da 9. Saat” seminerlerinin ATO üyelerinin iş yaşamında karşı karşıya kaldıkları zorlukları göğüslemede yararlı olacağına inandığını kaydeden Baran, üyelerin ihtiyaç duydukları konularda eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.




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