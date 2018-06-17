Onların sahada karşılaştıkları sorunları bilerek çözümler üretiyoruz. Bu önerilerin hepsini değerlendireceğiz. Sektör ve esnaf lehine olan uygulamaları hemen hayata geçireceğiz" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı vesilesiyle ve incelemelerde bulunmak amacıyla Ankara Lojistik Üssü’nü ziyaret etti. Üssün yönetimiyle bir araya gelen Bakan Arslan, kamyoncu esnafının bayramını kutladı ve taleplerini beklentilerini dinledi. Türkiye’nin coğrafi konumunu pekiştirmek adına orta koridoru güçlendirmek adına 6 bin 100 kilometre yolu, 26 bin 17 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Arslan ulaştırma sektörünün önemini vurguladı. Arslan, Karayolu Taşıma Yönetmeliği dahil yapılan tüm düzenlemelerle sektörün disipline edilmesi ve rekabet edilebilir şekilde hizmet verebilmesi adına çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Arslan, "Biz gerek STK’larla gerek taşıyıcı esnafımızla bir araya gelirken hep şunu söylüyoruz, AK Parti hükümetleri olarak son 15 yılda birçok düzenleme yaptık, sektöre bir disiplin getirdik. Buna eğitim de dahil olmak üzere. Boş yatan kamyonların olmaması adına çok güzel düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelere de her gün yenilerini ekliyoruz. Bizim istediğimiz bu sektör üzerinden ülkemize hizmet etmek" diye konuştu.

"Esnaf lehine uygulamaları hayata geçireceğiz"

Gerçekleştirdikleri toplantıda yönetim kurulu ve kamyon esnafından çok önemli öneriler geldiğini ifade eden Arslan, "Onların sahada karşılaştıkları sorunları bilerek çözümler üretiyoruz. Bu önerilerin hepsini değerlendireceğiz. Sektör ve esnaf lehine olan uygulamaları hemen hayata geçireceğiz. Gelen bir öneri arka planda başka bir sıkıntı doğuruyor, sektöre zarar veriyorsa arkadaşlara yeni önerileri varsa memnuniyetle alacağımızı söyleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sektörün disipline edilmesi açısından 4 buçuk milyon kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini kaydeden Arslan, 500 binden fazla kişiye de Yetki Belgesi verildiğini söyledi. Arslan, "1 milyon 300 taşıt kayıt altına alınmış. Ülkemizin geldiği nokta çok önemli 3 farklı kıtada 70’e yakın ülkeye yılda 1 milyon 300 bin sefer düzenliyoruz. Bu, ülkemizin dış ticaret hacminin de artması anlamında sektörün önemini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"Komünist rejimlerin zihniyeti olarak geride kaldı"

Hayata geçirilen projelerin getirisini de düşünmek gerektiğinin altını çizen Arslan, "Birileri ulaştırma projeleriyle ilgili yorumlar yapıyor, ’bu projeler gereksiz, sadece beton ekonomisi’ diyor ama, bu beton ekonomisinin aslında ülkeye neler kazandırdığının farkında olmadığı için söylüyor. Ama kamyoncu arkadaşlar bugün çok net bir şekilde ortaya koyduğu örneklerle dediler ki, ’sizin bu kadar kafa yormanıza gerek yok, biz sektörün içindekiler olarak, fiilen bu hayatı yaşayanlar olarak tasarrufların ve projelerin ne anlama geldiğini biliyoruz’ diyorlar. Yapılan yanlış ve yanıltıcı yorumlarla ilgili, bundan 80-90 sene önce özel sektör yoktu. Özel sektörün fabrika kurup istihdam sağlaması imkanı yoktu, hal böyle olunca fabrikayı devlet kuruyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bu çok geride kaldı. Adeta komünist rejimlerin zihniyeti olarak geride kaldı" diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir de yer aldı.