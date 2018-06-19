Bakan Eroğlu: ”Başkente önemli bir yeşil alan kazandırdık”

Yıllardır boş olarak bekletilen Atatürk Orman Çiftliği’ndeki 23 bin dekar alana Bakanlık tarafından 2,1 milyon adet fidan diktiklerini ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Ankara’nın yeşil dokusuna katkıda bulunarak, başkente önemli bir yeşil alan kazandırmış olduk" dedi.

Başkent için önemli bir oksijen ve rekreasyon kaynağı olacak

Ankara’nın en önemli yerlerinden biri olan Atatürk Orman Çiftliği’ni ağaçlandırma çalışmalarında çoğunlukla karaçam, sedir, akasya, dişbudak, mavi servi, akçaağaç, mahlep fidanlarının yanı sıra biyolojik çeşitlilikle yaban hayatı da dikkate alınarak süs eriği, mazı, meşe, ardıç, ceviz, dut, karaağaç, yabani erik, katalpa, ve iğde türlerinden oluşan 2,1 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu.

Bakım çalışmaları devam eden fidanların gelişim düzeylerinin de oldukça iyi olduğu ve dikilen fidanların önümüzdeki yıllarda daha da büyüdüğünde Başkent için önemli bir oksijen ve rekreasyon kaynağı olacağı belirtildi.

"Bozkır Ankara, yeşil Ankara olarak anılacak"

Son 15 yılda ülke genelinde 4 milyar 50 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Bakan Bakan Eroğlu "2003-2017 yılları arasında Ankara’da ise 1 milyon 450 bin dekar alanda 86 milyon fidan diktik. Ayrıca, başkentte 7 şehir ormanı ve 17 mesire yeri kurduk. Çalışmalarımız neticesinde Ankara günden güne yeşillenerek, daha da fazla yeşil alana kavuşuyor. Artık bozkır Ankara, yeşil Ankara olarak anılacak" ifadelerini kaydetti.