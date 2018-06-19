Başkan Ak, Keçiörenlilerle bayramlaştı

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek’in de katıldığı Keçiören Belediyesindeki bayramlaşma töreni, gencinden yaşlısına tüm Keçiörenli’leri bir araya getirdi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik örneğinin en güzel şekilde sergilendiği törende vatandaşlarla tek tek bayramlaşan ve yakından ilgilenen Başkan Ak, konuklarına çikolata ve kolonya ikram etti. Bayramlarda birlik ve beraberlik duygusunun doruğa çıktığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak "Bayramlar, insanları aynı düşünce ve duygularda buluşturan, birlik ve beraberliği sağlayan özel günler. Keçiören’de de genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla toplumun tüm kesimleriyle huzurlu bir bayram geçirdik" dedi.

Bayramda yaşanan güzelliklerin sürekli olmasını temenni eden Başkan Ak, "Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntı ve acıların da bir an önce sona ermesini arzuluyoruz. Ramazan boyunca farklı coğrafyalardan kardeşlerimiz ve hemşehrilerimizle 9. Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde bir araya geldik. Paylaşım iftarlarımızda yetimlerimiz, şehit ailelerimizle bir araya gelirken mahalle iftarlarımızda binlerce Keçiörenli’yle aynı sofralarda iftar yaptık. Çat kapı ziyaretlerimize evlerine, gönüllerine konuk olduk. Bu güzelliklerin bundan sonra da devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir bayram geleneği huzurevi ziyareti

Bayramlarda ve özel günlerde güngörmüş büyükleri unutmayan Başkan Ak, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek bayramlarını kutladı. Eşi Hatice Ak ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile birlikte büyüklerle sohbet edip hatırlarını soran Mustafa Ak, "Huzurevindeki tüm yaşlılarımız bizim anne ve babamız, onları yalnız bırakmak istemedik. Tabii hiçbir şey evinizin yerini tutmaz, ama buranın eviniz gibi olması için çok çalışıyoruz" dedi.

Tek tek bir istekleri olup olmadığını da soran Mustafa Ak, toplumsal duyarlılığın bayramlarda öne çıktığını belirterek, "Böyle anlamlı günlerde yaşlılarımız ziyaret edilmeli, yardıma muhtaçlar sevindirilmeli ve toplumda birlik ve beraberlik sağlanmalı. Günümüzde maalesef bu güzel geleneklerimiz unutulmaya başladı. Bizler bayramın bu güzel geleneklerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Onların dualarını alabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.