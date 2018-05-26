Başkan Tuna, iftarını Akyurt’ta yaptı

Dr. Mustafa Tuna, Ramazan ayı boyunca ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlarla orucunu açıyor. Başkan Tuna son olarak Akyurt’ta İmam Hatip öğrencileriyle birlikte iftar sofrasında buluştu.

Akyurt’ta öğrenim gören İmam Hatipli gençlerle orucunu açan Başkan Tuna’ya, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Akyurt Ak Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz de eşlik etti.

Başkan Tuna alkışlarla karşılandı

İmam Hatip öğrencilerinin yoğun alkış ve tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Tuna, gençlere böyle anlamlı ve manevi bir ortamda birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Sevgili gençler, iftar öncesi sizleri çok yormak istemiyorum. Biliyorum acıktınız. İftara da çok az vakit kaldı. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” sözleriyle gençleri selamlayan Başkan Tuna, birlik ve beraberlik duygusunun önemine vurgu yaptı.

İftar sonrası gençlerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği Başkan Tuna, ilçe ziyaretinde karşılaştığı vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.