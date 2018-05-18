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18 Mayıs 2018 10:49

Başkent parkları yaza hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yapımını tamamladığı yeni parkları Başkentlilerin hizmetine sunarken, bir yandan da mevcut parkların bakım-onarım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Başkent parkları yaza hazırlanıyor

18 Mayıs 2018 10:49


Havaların iyice ısınmasıyla birlikte adeta vatandaşların ikinci evi olan rekreasyon alanları, Başkentlileri rengarenk çiçekleri ve yemyeşil alanlarıyla karşılıyor. Haftanın her günü vatandaşların uğrak yeri olan parklar, özellikle hafta sonları vatandaşların akınına uğruyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler bitki ve çiçek ekimine hızlı şekilde devam ederken, bozulan yeşil alanları da yeniliyor. Estetik açıdan uzayan çalıların budama işlemlerine de hız veren ekipler, hijyenik açıdan kirlenen süs havuzlarını düzenli olarak temizliyor.


Tazyikli sularla dip köşe yıkanan parklarda bir yandan da haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor. Rekreasyon alanlarına gelerek, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Başkentlilerin dinlenme noktalarından biri olan kamelyaların da ayrıca teknik ekipler tarafından tadilat işleri gerçekleştiriliyor. Parklarda bulunan oturma grupları başta olmak üzere banklar ve piknik masalarından oluşan kent mobilyaları boyama ve cilalama işlemine tabi tutuluyor. Ekipler, çocukların oynadığı oyun gruplarını da elden geçirirken, parklardaki elektrik aksamları ve aydınlatma sistemlerini de tek tek kontrol ediyor.




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