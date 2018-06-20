CHP Genel Başkan Yardımcı Bingöl, fabrikada işçilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Gölbaşı’nda bir fabrikada işçilerle birlikte öğle yemeğinde bir araya geldi. Bingöl’e CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ve partililer de eşlik etti. Bingöl, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler hakkında bir konuşma yaparak şunları kaydetti:

“Önümüzde 24 Haziran gibi çok önemli bir seçim var. Aranızda çok farklı siyasi düşünceye sahip arkadaşlarımız var. Elbette farklı siyasi partilere oy veren seçmen kardeşlerimiz var. Bu siyasetin doğasıdır. Önemli olan birbirimizi anlamak, anlayışla karşılamaktır. Biz birbirimizi anlayışla karşıladığımız da bunun ülkemizin menfaatine olacağı bilincindeyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez iki seçim bir arada yapılıyor. Ve ilk kez yeni bir anlayışla bu seçime gidiliyor. 16 Nisan referandumunda bir yasal düzenleme yapıldı ve ittifak anlayışı bundan sonraki seçimlerde önümüze konacaktır. CHP olarak biz 16 Nisan referandumunda Türkiye’de ki haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin önüne geçmek adına ‘hayır’ bloğunu destekledik.”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin tarafsız bir cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten Bingöl, CHP sayesinde işçilerin zam aldıklarını ve AK Parti’nin de kendilerini takip ettiğini savundu.