Doğumgünü pastaları başkandan

İsme özel yazılan doğum günü pastası ve hediyelerle çat kapı ev ziyareti yaparak çocukların sevincine ortak olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, onları en mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Başkan Ak’ı gören çocukların sevinci ikiye katlanırken aileler de bu özel günlerini sürpriz ziyaretle renklendiren Başkan Ak’a teşekkürlerini iletiyorlar. Ak’ın çat kapı ev ziyaretiyle doğum gününü kutladığı 2011 yılında Nusaybin’de şehit olan Oktay Aydoğan’ın oğlu Batuhan duygularını “12. yaş günümü Başkanımızla birlikte kutladım, çok mutlu oldum. Benim için güzel bir anı oldu. Sözleriyle dile getirdi.

Çocuklarla keyifli sohbetler eden Ak, "Onlar sevildikçe, desteklendikçe çok daha başarılı olacaklar, bizler de geleceğimizi emin ellere emanet edeceğiz. Onları sevdiğimizi göstermek için bu özel günler birer vesile... Çat kapı ziyaretlerimizle doğum günü sevinçlerine ortak oluyor, onların hayal dünyalarını, beklentilerini görme şansı buluyoruz. Cenabı Allah’tan hepsine uzun ömür, sağlık ve mutluluk diliyorum. Şehitlerimizin emanetlerinin de yanlarında olduğumuzu bu doğum günleri vesilesiyle hissettiriyoruz” ifadelerini kullandı.