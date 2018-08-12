Erkan Sözeri: "Bugün tecrübemizle kazandık"

Spor Toto 1. Lig 2018-2019 Sezonu’nun ilk hafta mücadelesinde, Süper Lig’e bu sezon veda eden Gençlerbirliği, 1. Lig’e bu sezon yükselen Hatayspor’u konuk etti. Gençlerbirliği mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Sezonun ilk maçları zordur. Ritmi yakalamak için zamana ihtiyaç var. Bizi destekleyen bu camianın büyüklerine sezonun ilk galibiyeti hayırlı olsun. Bugün futbol çok tatmin edici değildi. Özellikle milli maç arasından sonra çok daha iyi bir Gençlerbirliği göreceksiniz. Bugün tecrübemizle kazandık. Rakibimiz ilk maçında çok heyecanlıydı. Onları da kutluyorum. Bizim gibi pas yapan takımlar için bu saha kötü. Artık buna göre oynamak durumundayız. Pas trafiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Oyun belki tatmin edici değildi ama galibiyet güzeldi. Bizim edebimiz var. Edebimize layık bir oyun ve ona göre mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.