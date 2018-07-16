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16 Temmuz 2018 15:03

Eylül’ün babasından yürek yakan paylaşım: “Ciğer yarası”

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan ve cansız bedeni toprağa gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara’nın babası İbrahim Yağlıkara, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı ‘Ciğer yarası’ başlığında paylaştı.

Eylül’ün babasından yürek yakan paylaşım: “Ciğer yarası”

16 Temmuz 2018 15:03

Baba Yağlıkara, “Evimizi şuan Bursa’dan Polatlı’ya taşıyoruz. Kızım bunu çok istiyordu ama yavruma nasip olmadı” dedi.


Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Uzunbeyli Mahallesinde 22 Haziran Cuma günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan bir daha haber alınamamış ve minik Eylül’ün cansız bedeni 7 gün sonra Uzunbeyli Mahallesi’nin yakınlarında bulunan bir tarladaki elektrik direğinin altında toprağa gömülü halde bulunmuştu.



“Ciğer yarası”


Bir türlü acısı dinmeyen baba İbrahim Yağlıkara, aradan geçen 24 günden sonra ilk kez paylaşımda bulundu. Baba Yağlıkara, minik Eylül ile 3 yaşındayken çektirdikleri fotoğrafı ‘ciğer yarası’ başlığında paylaştı. İHA muhabirine konuşan baba Yağlıkara, “O fotoğrafı çektirdiğimizde kızım 3 yaşındaydı. O zamandan beri Polatlı’ya taşınmak istiyordu. Bizde bugün evi taşıyoruz. Şuan Bursa’dan evi yükledik ve Polatlı’ya taşıyoruz. Keşke kızıma da nasip olsaydı” ifadelerini kullandı. Öte yandan baba, kızını öldürmekle suçlanan şahsın hala tutuklu bulunduğunu ve henüz bir gelişme olmadığını belirtti.




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