Gagavuz öğrencilerden Altındağ çıkarması

Altındağ Belediyesi tarafından Gagavuzya’ya yapılan kültür merkezinin incelemesi esnasında, yanına gelen öğrencileri Altındağ’da ağırlama sözü veren Başkan Tiryaki, sözünü tutarak, Gagavuz öğrencileri Altındağ’da ağırladı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, öğrencilerle önce kısa bir süre sohbet etti. Gençlere, Altındağ Belediyesinin Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne yaptığı kültür merkezinden ve huzurevinden bahseden Başkan Tiryaki, yine aynı bölgede yer alan bir kültür evinin restorasyonunu da üstlendiklerini hatırlattı.

Tiryaki, iki ülke arasında sağlam dostluk köprülerinin kurulduğunu vurgulayarak, "Bu köprüleri güçlü tutacak olan siz gençlersiniz" dedi. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Tiryaki, anadilin mutlaka kullanılması gerektiğini belirtti.

Türkçe ve kendi dillerine özgü şiirler okuyan Gagavuz öğrenciler, Başkan Tiryaki’den alkış aldı. Öğrenciler, daha sonra yine Türkçe ve Gagavuzca şarkılar söyledi. Gençlerden biri ise kendi yaptığı bir resmi Başkan Tiryaki’ye hediye etti.