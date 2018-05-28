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28 Mayıs 2018 10:58

Geleceğin ressamları hayran bıraktılar

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nin (ÇODAM) resim atölyelerinde eğitim alan çocuklar, karma resim sergisindeki eserleri ile ziyaretçileri kendilerine hayran bıraktılar.

Geleceğin ressamları hayran bıraktılar

28 Mayıs 2018 10:58


Yunus Emre Kültür Merkezinde Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile yürütülen resim atölyesindeki çocuk ve genç ressamların eserlerinden oluşan 6. Yıl Sonu Resim Sergisi ziyarete açıldı.


200’e yakın eserin yer aldığı sergide ÇODAM’ın resim yetenek sınavı ile aldığı öğrencilerin eserleri de yer aldı. 70 öğrencinin akrilik, pastel, sulu, guaj boya, kara kalem, linol baskı tekniği ile yaptığı eserleri görenler “geleceğin ressamları yetişiyor” demekten kendini alamadı.


Atölyelerde eğitim alan müzisyenler de sergi öncesi mini bir müzik ziyafeti sundular. Gitarda Efe Usta, kemanda Simay Kızılcı, Zeynep Talya Kapan, klarnette Ali Ozan Şakalakoğlu müzik alanındaki yeteneklerini sergilerken sergiyi gezenlerin de kulaklarının pasını sildiler. Sergide eserleri sergilenen 7. sınıf öğrencisi Beyza Sığırcı (13) ÇODAM ve ÜZYEÇDE iş birliği ile düzenlenen yetenek sınavına katıldığını belirterek, “Öğretmenimin teşviki ile bu sınava katılmıştım, küçüklükten beri resme ilgim vardı, bu sınav yeteneğimin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Burada bana ait resimlerin sergilenmesi çok gurur verici Bana bu fırsatı sunan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak’a da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.




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