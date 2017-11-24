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24 Kasım 2017 11:36

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Hükümetten kamuda güvence bekleyen tüm çalışanları kapsayacak bir paket bekliyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin taşeron işçilere yönelik çalışmasının kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, ’’Kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro tahsisi bir paket olarak çıkarılmalı’’ dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

24 Kasım 2017 11:36


Memur-Sen Tokat İl Divan Toplantısı için Tokat’a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hükümetin şu anda taşerona güvence anlamında bir çalışma taslağının olduğunu belirten Yalçın, "Hükümet, Çalışma Bakanlığı aracılığıyla bu konuya ilişkin bir çözüm arayışını sonlandırmak üzere. Bunun taşerona kadro başlığıyla sunulması çok doğru değil. Bunun kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro başlığıyla sunulmasI doğru olandır; çünkü kamudan sadece taşeron çalışanı arkadaşlarımızın bu anlamda bir beklentisi yok. Aynı zamanda 3’üncü dönem toplu sözleşmede imza altına alınmış olaN 4C’lilerin, 4B’lilerin, memur işi yapan ama işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın bu anlamda beklentileri var. Bu beklentilerin toplu sözleşme süresi dolmadan, 31 Aralık 2017 olmadan netleştirilmesi gerekiyor’’ diye konuştu.



“Tokat’tan çağrımızı yineliyoruz; sadece taşerona değil tüm kamu çalışanlarına kadro”


Çalışma hayatının karmaşık hale getirilmekten kurtarılmasını istediklerini ifade eden Yalçın, ’’O yüzden 4A, 4B, 4C, 4D, 4E gibi alfabenin bütün harflerini bir istihdam biçimine dönüştürmek yerine ’memur işçi’ başlığıyla 4A ve 4D şeklinde bu işi toparlamak doğru olandır. Her sorun ortaya çıktığında yeni bir harf eklemek kolay gibi gözükse de çalışma hayatını daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bunu kamuda güvence bekleyen, istihdam biçiminden rahatsızlık duyanların tamamının rahatsızlıklarını giderecek, çalışana kadro anlamında tamamını kuşatacak bir paket halinde çıkarın diyoruz ve bunu bugün Tokat’tan bir kez daha yineliyoruz" dedi.


Yalçın, daha sonra Artova Kaymakamı ve Artova Belediye Başkanını ziyaret etti.




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