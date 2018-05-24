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24 Mayıs 2018 19:16

Orgeneral Akar, “Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı”na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın “Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı”na katıldı.

Orgeneral Akar, “Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı”na katıldı

24 Mayıs 2018 19:16


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23-24 Mayıs 2018 tarihlerinde Almanya’da icra edilen “Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı”na katıldı. Konferansa, Avrupa ülkelerinin Genelkurmay Başkanları ve temsilcileri ile NATO üst düzey yöneticileri iştirak etti.


TSK’dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Akar tarafından söz konusu konferans sırasında, “Türkiye ve bölgenin güvenliğini olumsuz olarak etkileyen, FETÖ başta olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele, Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Doğal Kararlılık Harekâtı çerçevesinde bölge barışına sağladığımız katkılar ile bu konulardaki taleplerimiz dile getirilmiş, terörle mücadelenin, terör örgütü ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ve yakın işbirliği içerisinde yapılmasının önemine dikkat çekilmiştir” denildi.




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