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22 Haziran 2017 23:16

Polatlılılar AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatının iftar yemeğinden bir araya geldi

AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Polatlı halkı bir araya geldi.

Polatlılılar AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatının iftar yemeğinden bir araya geldi

22 Haziran 2017 23:16


AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı tarafından verilen iftar yemeğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı halkı bir araya geldi. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, güçlü ve zengin bir Türkiye istediklerini vurgulayarak, “Bu ülkeyi özgürlüğüne kavuşturanlar bunun için çalıştılar, çabaladılar, gayret gösterdiler. Bu ülkede rahmetli Menderesler, rahmeti Özallar, rahmeti Erbakanlar, bugün kıymetli Cumhurbaşkanımız günün 24 saatinin 20 saati bunun için çalışıyor, gayet gösteriyor, mücadele ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacak. Ne yaparsa yapsınlar bunu burada gönül rahatlığı içerisinde söylüyorum; güçlü olacağız, zengin olacağız ve sözümüz dünyaya hüküm olacak” ifadelerini kullandı.




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