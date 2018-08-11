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11 Ağustos 2018 11:20

Pursaklar Belediyesi Ampute Futbol Takımı kuruldu

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Pursaklar Belediyesi Ampute Futbol Takımı kuruldu

11 Ağustos 2018 11:20

Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan ve o dönemde savaşlarda yaralanan gazileri rehabilite etmek için oynanan ampute futbolu için Pursaklar Belediyesi de kolları sıvayarak yeni bir takım kurdu.


Pursaklar Belediye Spor Kulübü bünyesinde branş takımı olarak kurulan Ampute Futbol Takımı Lig’de mücadele edecek. Haftada üç gün antrenman yapan takım oyuncuları sonbaharda başlayacak olan müsabakaya hazırlanacak. Bir kolu ve bir bacağı olmayan sporcuların katılabildiği ampute futbol takımına katılmak isteyenler Pursaklar Belediye Spor Kulübüne başvurabilecek.


Ampute futbolunun özellikleri şöyle:


Ampute olmayan sporcular müsabakalarda yer alamaz. Sporcular maç esnasında protez kullanamaz. Oyuncular ampute bacağına ayakkabı giyemez. Oyuncular ampute ayağıyla topa vuramaz, vurduğu anda ceza alır. Sporcular ampute ayağıyla yere basamaz, bastığı anda ikaz alır. Sporcular 2 tane kanedyen (Koltuk değneği) kullanır. Kalecilerin bir kolu ampute olmalı, ampute olmayan elinle de eldiven kullanır. Ampute futbolda ofsayt yoktur, taç atışı ayakla kullanılır. Müsabakalarda hakem, yardımcı hakem ve 3. hakem görev alır. Müsabakalar 25’er dakikadan 2 devre oynanır, 10 dakika devre arası verilir.




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