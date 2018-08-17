Pursaklar’da yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatında sona gelindi

Dış cephe kaplaması tamamlanan inşaatta havuzların fayans döşemesi de tamamlandı.

Saray Mahallesi’ndeki Kaymakamlık binasının yanında inşa edilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan ve Kaymakamlık binası ile bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi. Küçük havuzların fayans döşemesi tamamlanarak büyük havuzun fayans döşemesinde önemli mesafe kat edildi. Havuz çalışmalarının ardından tribün koltukları montajı ve test çalışmaları yapılacak. İçerisinde; asansör, bay-bayan spor salonu-fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet sauna- buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/kurs odası, 4 adet idari ofis, 1 adet sağlık odası, 1 adet antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan bu proje Selçuklu - Türk mimari motifleriyle tasarlandı. Projenin hayata geçmesiyle ilçedeki önemli sportif ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor. İçerisindeki üç havuz ile hizmet verecek olan Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.