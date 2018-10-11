Pursaklar'ın sultanları lige galibiyetlerle başladı

Lig Bayanlar B Grubu'nda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 2018-2019 sezonuna galibiyetlerle başladı. İlk hafta Gümüşhane Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Pursaklar, ikinci hafta ise Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1'le geçti.

Lig Bayanlar B Grubu'nda iki haftayı geride bırakan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Geride kalan iki haftayı galibiyetlerle geçiren Pursaklar'ın sultanları, Gümüşhane Gençlerbirliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçit vermedi. İlk hafta Gümüşhane Gençlerbirliği ile kendi sahasında karşılaşan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, setleri 25-6, 25-12 ve 25-6 gibi büyük farklarla kazandı. İkinci hafta ise öne çekilen maçta Merdin Büyükşehir'i konuk eden Pursaklar, yine kendi sahasında 25-20, 25-19, 23-25 ve 25-17'lik sayılarla galibiyete uzanan taraf oldu. Maçı tribünde izleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, galibiyetin ardından takımı tebrik edip başarılar diledi. İki haftada 6 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, üçüncü hafta PTT ile karşılaşacak. 21 Ekim'de PTT ile karşılaşacak olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, kapalı spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.