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27 Haziran 2017 10:26

Sınavı geçtiler, sertifikalarını aldılar

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, 10.

Sınavı geçtiler, sertifikalarını aldılar

27 Haziran 2017 10:26

kemer sınavını başarıyla tamamladı. Yapılan sınavda 94 öğrenci, bir üst kemere geçmek için ter döktü.


Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen kemer sınavında kuşaklarını bağlayan sporcular, sertifikalarını almaya hak kazandı. Sayokanın Mamak’ta öğreniliyor olmasının önemine değinen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun, ülkenin ve tarihi mirasının aynasıdır. Sayokanı sadece bir spor branşı ya da kulübü olarak görmek doğru değildir. İçinde milletimize, tarihimize ait değerleri barındıran bir savaş sanatıdır” dedi.


100 sporcunun bir üst kemer için yarıştığını ifade eden Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Eğitmeni Murat Çekiç ise, “5 alp ve almina mavi kemer, 21 kişi sarı kemer, 5 kişi kırmızı kemer, 5 kişi dört renkli kemer, 8 kişi siyah kemer kür-1, 3 kişi siyah kemer kür-2’de bir üst kemere geçme hakkı kazandı” dedi.




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